Мощный взрыв произошел на НПЗ Индонезии
В Индонезии на заводе Balongan государственной нефтяной компании Pertamina произошел массивный пожар, в результате чего пять человек получили ожоги. Об этом пишет Reuters.
Около 950 человек были эвакуированы.
По сообщениям местных СМИ, пожар начался сразу после полуночи. В это время был сильный дождь и молния.
Pertamina VI Balongan indramayu yallah #pray_for_balongan_indramayu #pray_for_balongan #pray_for_indramayu pic.twitter.com/w5FjPCW3Ge— Tono Prasetya (@tono_prasetya) March 28, 2021
Представитель Pertamina заявил, что пять человек попали в больницу с ожогами, добавив, что некоторые из них проходили возле нефтеперерабатывающего завода, когда вспыхнул пожар. Никто из сотрудников Pertamina не пострадал.
По словам представителя предприятия, пожар был сконцентрирован в хранилищах нефтеперерабатывающего завода.
Причина возгорания не сообщается.
Телеканалы показали, что пожар все еще бушует в понедельник утром и массивный столб черного дыма поднимается над местом, которое находится примерно в 225 км к востоку от столицы Джакарты.
TERKINI | Kilang minyak Pertamina di Jawa Barat, Indonesia terbakar dan meletup, ratusan penduduk berdekatan dipindahkan.— Buletin TV3 (@BuletinTV3) March 29, 2021
Laporan lanjut menyusul. pic.twitter.com/lFjxeJ2NsY
Balongan — один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов компании Pertamina. Он поставляет топливо в Джакарту и западные районы острова Ява.
Фото BuletinTV315
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter