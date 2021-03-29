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Мир

Мощный взрыв произошел на НПЗ Индонезии

7:41 29 марта 2021
взрыв

В Индонезии на заводе Balongan государственной нефтяной компании Pertamina произошел массивный пожар, в результате чего пять человек получили ожоги. Об этом пишет Reuters.

Около 950 человек были эвакуированы.

По сообщениям местных СМИ, пожар начался сразу после полуночи. В это время был сильный дождь и молния.

Представитель Pertamina заявил, что пять человек попали в больницу с ожогами, добавив, что некоторые из них проходили возле нефтеперерабатывающего завода, когда вспыхнул пожар. Никто из сотрудников Pertamina не пострадал.

По словам представителя предприятия, пожар был сконцентрирован в хранилищах нефтеперерабатывающего завода.

Причина возгорания не сообщается.

Телеканалы показали, что пожар все еще бушует в понедельник утром и массивный столб черного дыма поднимается над местом, которое находится примерно в 225 км к востоку от столицы Джакарты. 

 

Balongan — один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов компании Pertamina. Он поставляет топливо в Джакарту и западные районы острова Ява.

Фото BuletinTV3

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Мощный взрыв произошел на НПЗ Индонезии

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