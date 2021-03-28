27.83 / 28.00 32.77 / 33.05
Киев: +9
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Более 20 российских врачей рискнули открыто выступить в защиту Навального, потребовав предоставить ему квалифицированную медпомощь

22:49 28 марта 2021
Алексей Навальный

В воскресенье, 28 марта, более 20 российских врачей опубликовали открытое обращение «к политическому руководству» России. В нем идет речь о здоровье оппозиционера Алексея Навального. Как уже сообщали «ФАКТЫ», отбывающий наказание в колонии политик пожаловался на невыносимые боли в спине и недееспособность ноги. При этом все его обращения к медикам, отвечающим за здоровье заключенных, остаются без внимания.

Открытое письмо подписали врачи разного профиля из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Пскова, Перми, Тарусы. Они опасаются, что отсутствие квалифицированной помощи приведет к тяжелым последствиям для здоровья Навального.

Неоказание оппозиционеру помощи способно вызвать «необратимую, полную или частичную утрату функций нижних конечностей», полагают врачи. Речь может идти как об осложнении после отравления «Новичком», так и о вновь развившемся заболевании на фоне незавершенной реабилитации. В связи с этим «хорошим вариантом» авторам письма представляется приглашение для осмотра Навального немецких специалистов из берлинской клиники «Шарите», которые занимались лечением Алексея и хорошо знают историю его болезни.

«Мы требуем… немедленно вмешаться в ситуацию и безотлагательно… оказать медицинскую помощь, создав все условия для нормализации состояния Алексея Навального», — говорится в открытом обращении. Его авторы отмечают, что неприменение обезболивания к пациенту, кем бы он ни был, «является не только нарушением его прав, но и сознательной пыткой».

«Хотели бы напомнить политическому руководству страны и всем соответствующим ведомствам, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) еще в 2017 году признал судебное решение по делу „Ив Роше“ относительно братьев Навальных несправедливым, и Алексей Навальный вообще не должен был оказаться в колонии», — подводят итог авторы открытого письма.

146

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Скорая помощь

Партнерша кричала на весь дом: в Москве пенсионер умер во время секса

Алексей Навальный

Более 20 российских врачей рискнули открыто выступить в защиту Навального, потребовав предоставить ему квалифицированную медпомощь

люди

Оргии до добра не доведут: похотливый отец случайно встретил дочь на вечеринке свингеров

Жена Петросяна с сыном

Купание маленького Вагана: молодая жена Петросяна умилила видео из семейной жизни

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер