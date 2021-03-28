Более 20 российских врачей рискнули открыто выступить в защиту Навального, потребовав предоставить ему квалифицированную медпомощь

В воскресенье, 28 марта, более 20 российских врачей опубликовали открытое обращение «к политическому руководству» России. В нем идет речь о здоровье оппозиционера Алексея Навального. Как уже сообщали «ФАКТЫ», отбывающий наказание в колонии политик пожаловался на невыносимые боли в спине и недееспособность ноги. При этом все его обращения к медикам, отвечающим за здоровье заключенных, остаются без внимания.

Открытое письмо подписали врачи разного профиля из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Пскова, Перми, Тарусы. Они опасаются, что отсутствие квалифицированной помощи приведет к тяжелым последствиям для здоровья Навального.

Неоказание оппозиционеру помощи способно вызвать «необратимую, полную или частичную утрату функций нижних конечностей», полагают врачи. Речь может идти как об осложнении после отравления «Новичком», так и о вновь развившемся заболевании на фоне незавершенной реабилитации. В связи с этим «хорошим вариантом» авторам письма представляется приглашение для осмотра Навального немецких специалистов из берлинской клиники «Шарите», которые занимались лечением Алексея и хорошо знают историю его болезни.

«Мы требуем… немедленно вмешаться в ситуацию и безотлагательно… оказать медицинскую помощь, создав все условия для нормализации состояния Алексея Навального», — говорится в открытом обращении. Его авторы отмечают, что неприменение обезболивания к пациенту, кем бы он ни был, «является не только нарушением его прав, но и сознательной пыткой».

«Хотели бы напомнить политическому руководству страны и всем соответствующим ведомствам, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) еще в 2017 году признал судебное решение по делу „Ив Роше“ относительно братьев Навальных несправедливым, и Алексей Навальный вообще не должен был оказаться в колонии», — подводят итог авторы открытого письма.

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