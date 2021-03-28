В Сербии два дня бесплатно прививали от коронавируса всех желающих иностранцев

В субботу и воскресенье 27 и 28 марта в Сербии наблюдался небывалый наплыв приезжих из Черногории, Боснии и Герцеговины и Республики Северная Македония. Граждане этих стран хлынули в Сербию, откликнувшись на неожиданное предложение властей этой республики привить бесплатно против коронавируса всех желающих иностранцев.

Предложение было в силе только на протяжении двух дней. Во всяком случае, пока. Пробки на сербских границах возникли уже утром 27 марта. Многие граждане соседних балканских государств стремились попасть в Сербию целыми семьями, чтобы вакцинироваться.

Немецкая газета Die Welt пишет, что только 27 марта число желающих достигло нескольких тысяч человек. Иностранцы выстроились в огромные очереди перед центрами вакцинации. Эту информацию подтверждает боснийский новостной портал Klix.

Вакцинация в Сербии проходит весьма успешно, особенно на фоне низких темпов в странах Евросоюза, к которым относятся другие бывшие югославские республики. Из 7миллионов жителей страны 2 миллиона уже получили как минимум первую дозу прививки. Сербия одобрила и использует четыре вакцины — немецко-американскую BioNTech/Pfizer, британско-шведскую AstraZeneca, российский «Спутник V», китайскую Sinopharm.

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