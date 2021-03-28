Премьер Армении Пашинян согласился уйти в отставку

В воскресенье, 28 марта, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что уходит в отставку. Он сказал об этом во время встречи с жителями села Арагац в ходе поездки по Армавирской области.

При этом глава правительства подчеркнул, что сделает это в апреле, но не для того, «чтобы уйти, а чтобы состоялись внеочередные парламентские выборы». До внеочередных выборов, которые запланированы на 20 июня, Пашинян намерен оставаться исполняющим обязанности премьера.

«Если мои полномочия будут подтверждены, я продолжу работать лучше, чем раньше. Если нет, передам власть тому, кто будет избран», — подчеркнул политик.

Напомним, в Армении уже несколько месяцев не утихают протесты. Оппозиция регулярно проводит акции, требуя ухода Пашиняна. Началось это в ноябре после подписания армянским премьером трехстороннего заявления с президентами Азербайджана и России о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

28 марта в Ереване был проведен очередной митинг. Один из лидеров оппозиции Ишхан Сагателян заявил, что будет добиваться окончательного ухода премьера. «Мы должны превратить де-юре отставку Пашиняна в отставку де-факто и отстранить его от власти!» — подчеркнул он.

Массовый митинг в армянской столице завершился шествием по центральным улицам города. Сагателян призвал политические силы страны рассматривать июньское голосование не просто как процедуру выборов нового парламента, а как важнейшую часть программы отстранения Пашиняна от власти.

В феврале армянский премьер заявил о попытке военного переворота в республике.

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