В Италии нашли 29 млн неучтенных доз вакцины AstraZeneca

В Италии на предприятии, которое занимается расфасовкой медицинских препаратов, инспекторы обнаружили 29 миллионов доз вакцины AstraZeneca, о существовании которых не знал ни один чиновник в Брюсселе. Об этом 28 марта сообщил немецкий журнал Focus. Издание подчеркивает, что представители Евросоюза в шоке от находки и требуют немедленных объяснений от руководства британско-шведской компании, которую ЕС обвиняет в срыве поставок вакцины.

Тем временем Focus провел собственное расследование и выяснил, что следы ведут к голландской фармацевтической компании Halix и семье немецкого миллиардера Вальтера Дроеге. Завод Halix был построен в 2012 году. Фирма является подразделением более крупной голландской компании HAL Allergy, которая, в свою очередь, принадлежит инвестиционной компании Droege Group. Ее штаб-квартира находится в Дюссельдорфе.

Завод Halix находится в городе Лейден. Предприятие, как выяснилось, производит вакцину против коронавируса для AstraZeneca с декабря прошлого года — 5 миллионов доз ежемесячно! И об этом никто в Брюсселе ничего не знал. Ни единый житель ЕС не получил прививку вакциной, изготовленной в Лейдене! При этом таинственные 29 миллионов доз, найденных на заводе в Италии — это больше, чем AstraZeneca вообще поставила в ЕС на сегодняшний день.

Итальянская находка еще больше подрывает доверие Брюсселя к британско-шведской компании. Focus выяснил, что AstraZeneca включила Halix в список своих предприятий, производящих вакцину на территории ЕС, только 25 марта. В компании не могут пока объяснить, почему это было сделано с таким опозданием. Halix от комментариев вовсе отказывается.

Представительница AstraZeneca, отвечая на вопрос журналистов о том, что это за огромная партия вакцины найдена в Италии, заявила, что, по всей видимости, эти дозы ожидали проверки качества. Такое случается. Однако она не смогла объяснить, в какую страну или страны компания намеревалась отгрузить такую большую партию вакцины.

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