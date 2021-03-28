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Мир

Оргии до добра не доведут: похотливый отец случайно встретил дочь на вечеринке свингеров

21:01 28 марта 2021
люди

Поиск новых впечатлений из-за «серых будней семейной жизни» может сыграть злую шутку с людьми, стремящимися к приключениям. Об этом пишет британский таблоид The Sun, ссылаясь на письмо одного из читателей в редакцию.

Оказалось, что неприятный инцидент произошел несколько лет назад на подпольной оргии, организованной в одном из небольших городов. Разведенный мужчина пришел в свинг-клуб со своей новой спутницей. До этого они уже несколько раз посещали подобные мероприятия и всякий раз оставались довольны. Однако в этот раз все прошло не так гладко.

В одной из комнат мужчина увидел собственную дочь, которая которая игралась с половым органом незнакомца. Молодая женщина была замужем, но зятя мужчина не заметил. Что же касается девушки, то она довольно быстро увидела отца. Разумеется, ситуация сильно смутила обоих.

Мужчине до сих пор очень стыдно. Спустя некоторое время он узнал, что его наследница беременна первенцем. Он надеется наладить отношения с дочкой, увидеться с внуком.

Психологи посоветовали читателю продолжать попытки восстановить связи с дочерью. По словам специалистов, он должен дать понять наследнице, что не осуждает ее за поход на секс-вечеринку.

Напомним, известный российский артист Алексей Панин назвал себя бисексуалом, не скрывает увлечение свингерством, часто посещает секс-вечеринки и поэтому не может назвать, со сколькими женщинами состоял в интимной связи.

Фото thesun.co.uk/

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