В Европе в июне начнут выдавать паспорта вакцинации

Паспорта или сертификаты вакцинации, о которых уже давно говорят в ЕС, должны стать гарантией для беспроблемного перемещения людей между европейскими странами, передает «НВ».

Паспорта вакцинации против COVID-19 для Евросоюза появятся уже 15 июня этого года. Об этом в эфире французского телеканала La Chaîne Info заявил европейский комиссар по вопросам внутреннего рынка и услуг Тьерри Бретон.

По словам чиновника, документ будет включать следующие данные: дату рождения, номер паспорта с возможностью проверки через QR-код. Также там будут указаны препарат, которыми человек, есть ли у него антитела или какой у него результат ПЦР-теста.

Использование сертификата будет добровольным. Но если люди отказываются от вакцинации, им все равно придется сдавать тест на коронавирус, чтобы их допустили в отдельные места, в частности на самолет.

Так будет выглядеть европейский паспорт здоровья.

Covid-19: voici à quoi ressemblera le certificat sanitaire européen https://t.co/8HwBobLBse pic.twitter.com/RV4nnUvtYp — LCI (@LCI) March 28, 2021

Напомним, украинские чиновники также заявляли, что в Украине могут ввести международные свидетельства о проведении вакцинации от коронавируса. В Украине вакцинация от COVID-19 стартовала 24 феврале, гораздо позже, чем в других странах. На данный момент вакцинировано менее 1 процента населения страны.

Фото publish.twitter.com/

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