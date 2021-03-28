27.83 / 28.00 32.77 / 33.05
Киев: +14
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Говорили, что это «не смертельно»: из-за неисправной проводки в общежитии погибли двое молодых парней

18:50 28 марта 2021
проводка

В одном из вузов России произошла трагедия — двое студентов Сахалинского государственного университета погибли в душе общежития. Об этом пишет Sakhalin.info.

По словам соседей погибших, вечером они услышали крик в душевой и громкий хлопок. Двое парней побежали туда и стали выламывать дверь. Когда они ворвались внутрь, увидели льющуюся из крана воду. Один из студентов попытался закрыть кран, но его так ударило током, что он своим телом забаррикадировал дверь.

Другой парень догадался, что причиной всему является неисправная проводка, побежал к щитку и выключил электричество, после чего кинулся помогать товарищам.

По словам проживающих в общежитии, водонагреватели и раньше били студентов током. Жильцы жаловались администрации общежития, но им отвечали, что это «не смертельно».

По факту смерти студентов было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Ранее «ФАКТЫ» писали о несчастном случае в российском Санкт-Петербурге, который приковал к постели шестилетнего мальчика, сломавшего позвоночник при прохождении квеста.

Фото sakhalin.info/

98

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
жена DZIDZIO и балет

«Я тобі не мамка»: жена DZIDZIO в окружении красавцев-мужчин намекнула на близкий развод с певцом

Александр Поветкин&nbsp;— Диллиан Уайт

Поветкин — Уайт 2: видео сокрушительного нокаута в чемпионском бою-реванше

проводка

Говорили, что это «не смертельно»: из-за неисправной проводки в общежитии погибли двое молодых парней

Передача «Жить здорово!»

Доктора обманул глюкометр: Елена Малышева крупно опозорилась в эфире

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер