Говорили, что это «не смертельно»: из-за неисправной проводки в общежитии погибли двое молодых парней

В одном из вузов России произошла трагедия — двое студентов Сахалинского государственного университета погибли в душе общежития. Об этом пишет Sakhalin.info.

По словам соседей погибших, вечером они услышали крик в душевой и громкий хлопок. Двое парней побежали туда и стали выламывать дверь. Когда они ворвались внутрь, увидели льющуюся из крана воду. Один из студентов попытался закрыть кран, но его так ударило током, что он своим телом забаррикадировал дверь.

Другой парень догадался, что причиной всему является неисправная проводка, побежал к щитку и выключил электричество, после чего кинулся помогать товарищам.

По словам проживающих в общежитии, водонагреватели и раньше били студентов током. Жильцы жаловались администрации общежития, но им отвечали, что это «не смертельно».

По факту смерти студентов было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Ранее «ФАКТЫ» писали о несчастном случае в российском Санкт-Петербурге, который приковал к постели шестилетнего мальчика, сломавшего позвоночник при прохождении квеста.

Фото sakhalin.info/

98

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter