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Убийство с особой жестокостью: мужчина облил жену бензином и заживо сжег

14:58 28 марта 2021
огонь

В России мужчина после ссоры сжег заживо свою жену. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на правоохранителей.

Сообщается, что конфликт на бытовой почве между супругами произошел в городе Белорецке (Башкирия). Мужчина облил жену бензином и поджег ее.

Женщина до этого успела позвонить родным и попросила вызвать полицию. Прибывшие полицейские вскрыли дверь и вызвали скорую. Женщина была госпитализирована с 80% ожогами тела. Но вечером того же дня потерпевшая скончалась в больнице.

Ее муж отравился продуктами горения и потерял сознание. Ему оказали помощь.

Мужчину взяли под стражу и предъявили обвинение в убийстве с особой жестокостью. Правоохранители устанавливают все причины и условия, способствовавшие совершенному преступлению.

Ранее в Кременчуге на Полтавщине мужчина сжег жену за желание с ним развестись. Подобное преступление произошло в Винницкой области. Там причиной стала ревность.

Фото dream-stall.ru/

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