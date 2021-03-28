Убийство с особой жестокостью: мужчина облил жену бензином и заживо сжег

В России мужчина после ссоры сжег заживо свою жену. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на правоохранителей.

Сообщается, что конфликт на бытовой почве между супругами произошел в городе Белорецке (Башкирия). Мужчина облил жену бензином и поджег ее.

Женщина до этого успела позвонить родным и попросила вызвать полицию. Прибывшие полицейские вскрыли дверь и вызвали скорую. Женщина была госпитализирована с 80% ожогами тела. Но вечером того же дня потерпевшая скончалась в больнице.

Ее муж отравился продуктами горения и потерял сознание. Ему оказали помощь.

Мужчину взяли под стражу и предъявили обвинение в убийстве с особой жестокостью. Правоохранители устанавливают все причины и условия, способствовавшие совершенному преступлению.

Ранее в Кременчуге на Полтавщине мужчина сжег жену за желание с ним развестись. Подобное преступление произошло в Винницкой области. Там причиной стала ревность.

Фото dream-stall.ru/

373

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter