«Все в шоке»: в РФ Путина просят закрыть шоу «Маска»

Создатели российского аналога шоу «Маска» размышляют о закрытии проекта из-за того, что в Сеть слили список участников. Накануне в Интернете неизвестные выложили имена еще не раскрытых героев, пишет «Собеседник».

Издание сообщает, что для продюсеров проекта произошедшее стало абсолютной неожиданностью. По данным источников, список соответствует действительности примерно на 80%. Сейчас создатели решают, что делать дальше.

«У нас, конечно, все в шоке. Сейчас руководство пытается найти выход из сложившейся ситуации. Потому как смотреть зрителям будет неинтересно. Могу сказать одно: неточность в списке все же есть», — рассказали газете знакомые с ситуацией источники.

По предварительным сведениям, сейчас наиболее вероятным выходом представляется срочная замена нескольких героев. Однако другие считают, что после подобного скандала шоу надо закрывать.

Журналисты напоминают, что это уже не первый скандал на «Маске» в текущем сезоне. Ранее актер Стас Садальский публично усомнился, что под маской Ананаса действительно был Иосиф Пригожин. А рядовые зрители обвиняют судей в необъективности.

В Интернете даже появилась петиция на имя президента РФ Владимира Путина. Ее подписанты считают, что глава государства должен вмешаться и своим указом закрыть «Маску».

Впрочем, пока что шоу демонстрирует высокие рейтинги, поэтому такой вариант развития событий расстроит очень многих.

Все подробности украинского шоу «Маска» на ТРК «Украина» читайте в «ФАКТАХ».

Фото НТВ

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