Анастасия Волочкова занималась сексом с Джимом Керри по 4−5 раз в день: слова подтвердил детектор лжи

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова приняла участие в шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» на одном из российских телеканалов в субботу, 27 марта.

Шоу-дива осталась верна себе и рассказала много нового, в т. ч. о личной жизни.

Так, например, она призналась, что 15 лет назад у нее был бурный роман с голливудским актером Джимом Керри.

«Есть такая тема. Был у меня роман с Джимом Керри, и очень хорошие отношения сохранились до сих пор», — сказала Анастасия.

По ее словам, в 2003 году Керри прилетал посмотреть, как Волочкова танцует «Жизель» и спустя пару лет знакомство переросло в страстный роман.

Анастасия заявила, что занималась с Керри сексом по 4−5 раз в день. Однако, отношения завершились, так как никто не хотел переезжать. А на расстоянии поддерживать связь очень сложно.

Теперь, заверила балерина, они изредка общаются.

Также Волочкова рассказала, что когда ее дочери Арине было пять лет, она узнала, что вновь беременна. На тот момент отношения с мужем Игорем Вдовиным были достаточно напряженными, поэтому прима решилась на аборт. Обдумав все последствия, Волочкова решилась на искусственное прерывание беременности, и это едва не стоило ей жизни.

«Скажу честно, я после этого чуть не умерла. Я маме написала записку: остаток денег находится там-то, береги Аришу. Я думала, что не выживу… После наркоза я открыла глаза и увидела капельницу и маму с молитвенником над моей головой», — припомнила она.

Со своей стороны Волочкова вины не видит. Она уверяет — на аборт она решилась исключительно во благо неродившегося малыша.

Напомним, что Анастасия Волочкова является фигуранткой базы «Миротворец» за сознательное нарушение государственной границы Украины (АР Крым).

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