Оказался массовым убийцей: девушка чудом избежала смерти, взяв в руки маленького красочного осьминога

Американка Кейлин Филлипс из города Меканиксвилл стала известной во всем мире после того, как ей удалось выжить после встречи с «одним из самых опасных животных на планете». Об этом пишет The Sun.

По словам Кайлин, когда она вместе с молодым человеком и друзьями отправилась в путешествие на Бали, то и не думала изучать местную флору и фауну, хотя, возможно, этим и стоило бы заняться.

Так, во время купания девушка случайно поймала крошечного осьминожка с ярким окрасом. Она взяла его в руки, сфотографировалась, сняла видео… и только потом решила выяснить, с чем она столкнулась.

В ужасе американка узнала, что яд крохи может «убить 26 человек за несколько минут».

Красочный моллюск оказался синекольчатым осьминогом, которого небезосновательно называют одним из самых опасных животных планеты. Согласно информации National Geographic, эти головоногие исключительно агрессивны и ядовиты. Тетродотоксин, один из компонентов яда, вызывает паралич двигательных отделов нервной системы и остановку дыхания, а вследствие — и сердца. Как Кейлин удалось выжить при таком тесном контакте с маленьким убийцей — непонятно, ведь, по её словам, в тот злополучный день она встретила ещё одну такую осьминожку.

Когда Кетлин дома вспомнила жуткий случай и опубликовала запись знакомства с осьминогом в своём тикток-аккаунте, видео за несколько дней видео посмотрели больше пяти миллионов раз. Судя по комментариям под вирусным роликом, теперь все запомнят: никогда нельзя брать в руки неизвестных существ.

«Тебе повезло — ты ему просто понравилась», «Чем ярче животное, тем оно опаснее — запомните», «Совет от морского биолога/зоолога. НИКОГДА не поднимайте, не трогайте и не ешьте НИЧЕГО с ярким окрасом. Точка. И неважно, животное это или растение», — написали под видео пользователи.

Напомним, ранее стало известно, что британский певец Робби Уильям едва не умер из-за чрезмерного употребления в пищу морепродуктов — осьминогов, кальмаров, тунца. У него началось отравление содержащейся в них ртутью.

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