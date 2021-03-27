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«Срочно нужен кот»: любимая украинка Ван Дамма рассказала, что должно быть «у каждой женщины на уме»

21:18 27 марта 2021
Алена Каверина

Алена Каверина из Кривого Рога, которая уже не первый год встречается с актером Ван Даммом, отдыхает вместе с любимым на Карибах.

Из отпуска девушка поделилась горячим снимком, на котором она сидит на балконе в черном купальнике.

При этом Алена, выпятив ягодицы и похваставшись загорелыми стройными ногами, решила поделиться со своими сверстницами «жизненным опытом».

«Нормальная баба должна мечтать о своей квартире, Мерседесе и коте. А у вас какие-то мужики на уме», — написала она.

ССнимок чрезвычайно понравился фолловерам модели, и они начали буквально осыпать красавицу сердечками и чувственными признаниями. Причем среди них отметились как мужчины, так и женщины.

Как известно, Жан-Клод Ван Дамм до сих пор официально состоит в браке с культуристкой Глэдис Португез, хотя и встречается с украинкой Аленой Кавериной.

Пара познакомилась 11 лет назад в Таиланде. В конце 2020 года актер сделал украинке раскошный подарок — суперкар Mercedes-Benz GLE стоимостью около 3,3 млн гривен.

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