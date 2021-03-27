«Работа мечты»: китаец разлучает богатых мужчин с любовницами и возвращает их женам

31-летний житель Китая по имени Сяо Шэн обзавелся одним из самых необычных занятий в мире: он разлучает женатых мужчин с любовницами и возвращает их обратно к женам. Этой работой Сяо занимается уже шесть лет, пишет Odditycentral.

Сначала он работал один, но сейчас у него есть команда из восьми человек. Среди них ситуационный аналитик, менеджер по работе с клиентами, актеры и режиссеры, готовые помочь Сяо при постановке определенных сценариев разрыва между любовниками. Способы, которыми мужчина разлучает мужей и любовниц, могут быть очень сложными и дорогими, поэтому средняя цена его работы составляет 150 тысяч юаней (около 23 тысяч долларов).

Осенью прошлого года Сяо наняла женщина, муж которой изменял ей с молодой девушкой. Сяо организовал для супругов короткое путешествие, во время которого отправил мужу письмо от незнакомца, где говорилось, что у его любовницы появился новый парень. В конверте с письмом также были фотографии в качестве доказательства. В итоге муж расстался с девушкой и наладил отношения с женой. За эту работу Сяо Шэн получил 200 тысяч юаней.

При этом бизнесмен никогда не дает никаких гарантий, так как в его деле слишком много факторов, которые невозможно контролировать. Но в большинстве случаев Сяо и его команда находят способы заставить женатого мужчину расстаться с любовницей и вернуться в семью.

Напомним, в Британии заговорили о возможности развода даже ожидающих второго ребенка Меган Маркл и принца Гарри.

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