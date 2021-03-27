«Девочка-кокетка с хачапури»: Лиза Галкина порадовала знанием живописи

Дочь шоумена Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой Лиза не только хорошо учится и занимается спортом, но и растет разносторонне образованным человеком.

А ее познания намного глубже, чем это предполагает школьная программа.

Убедиться в этом можно с помощью ролика, который был опубликован утром в субботу на одном из фанатских аккаунтов девочки.

Так, на видео показано, что девочка завтракает. А судя по школьной форме, дело происходило утром, перед началом школьных занятий.

В ролике папа Максим отмечает, что Лиза «изображает скульптуру „Девочка с хачапури“, Серов».

На вопрос, знает ли дочка такого художника, Лиза отвечает утвердительно, но поправляет Галкина, что на самом деле знаменитая картина называется «Девочка с персиками».

Подписчики высоко оценили образованность Лизы Галкиной.

Алла Пугачева и Максим Галкин для любимых деток выбрали элитную школу, расположенную в Подмосковье. Стоимость обучения в таком месте оценивается в 3 миллиона рублей (около 1,1 млн грн) за год — по 1,6 миллиона (примерно 368 тыс. грн) за ребенка.

Также для них созданы все условия в семейном «замке» в подмосковном поселке Грязь. К примеру, недавно в кадр попал умопомрачительной красоты бассейн, выполненный в традиционном японском стиле, с многометровыми панно из натурального дерева и целой стеной с японской росписью.

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