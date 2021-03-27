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Мир

Масштабный теракт в Африке: десятки убитых, в отеле укрылись 180 человек, в том числе иностранцы

17:10 27 марта 2021
Боевики в Мозамбике

В Мозамбике в результате масштабной террористической атаки практически разрушен город Палма в провинции Кабу-Делгаду. В отеле Amarula укрылись более 180 человек, в том числе иностранные граждане. Гостиницу окружили экстремисты. По сути, они держат в заложниках всех, кто находится внутри нее.

Атака была совершена еще 24 марта, однако о ситуации, которая сложилась в Палме, стало известно только сейчас, когда к городу подошли правительственные войска. Они пока безуспешно пытаются выбить из Палмы террористов.

Как сообщает AFP, нападение совершили боевики из местных группировок, тесно связанных с организацией «Аш-Шабаб» и «Исламским государством». ИГ, утратив свои позиции в Ираке и Сирии, отчаянно стремится закрепиться в Мозамбике. От рук боевиков в стране за последний год погибли более 2 600 человек. По оценкам ООН, более 570 тысяч жителей Кабу-Делгаду бежали из провинции в другие части страны, спасаясь от террора.

Палма попала под удар после того, как правительство Мозамбика и французская энергетическая компания Total объявили о возобновлении работ по строительству газодобывающего комплекса «Афунжи». Этот масштабный проект стоимостью 23 миллиарда долларов должен быть введен в строй в 2024 году. Эти планы не нравятся ИГ и «Аш-Шабабу», которые неплохо зарабатывают на нелегальной продаже нефти и газа.

Среди иностранцев, укрывшихся в отеле Amarula, много работников компании Total. Один из них сумел сообщить журналистам AFP, что «весь город был почти полностью разрушен, многие погибли». Власти Мозамбика пока не могут назвать хотя бы приблизительное число жертв.

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Масштабный теракт в Африке: десятки убитых, в отеле укрылись 180 человек, в том числе иностранцы

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