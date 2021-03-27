Заставлял лаять под столом и копать себе могилу: в РФ муж-подонок довёл беременную жену до суицида

Житель Псковской области на протяжении многих лет издевался над своей женой, в том числе избивал, когда она была беременна, вывозил по ночам на кладбище и в лес, где заставлял «копать себе могилы».

В итоге женщина покончила жизнь самоубийством, пишет «Лайф» со ссылкой на сайт региональной прокуратуры.

Отмечается, что издевательства продолжались в период с 2015 по 2019 год из-за того, что мужчина по надуманным причинам испытывал чувство ревности. Он регулярно бил супругу руками, ногами, металлической кочергой, отвёрткой, кусал и душил женщину. Часто это происходило на глазах у малолетних детей семейной пары.

Мужчина пугал жену убийством и регулярно, в том числе при посторонних лицах, оскорблял её. Он также запрещал ей мыться и краситься, общаться со знакомыми, угрожая физической расправой. А когда отец семейства выпивал с родственниками или знакомыми, то заставлял женщину залезать под стол и изображать собаку.

Издевательствам подвергались и две малолетние дочери супругов, которых мужчина также избивал и унижал. Иногда он оставлял их совсем одних в деревенском доме на несколько суток без достаточного количества еды.

Напомним, ранее полиция Киевской области задержала 45-летнего мужчину, который знакомился с девушками в интернете, начинал с ними отношения, а потом над ними издевался. «ФАКТЫ» пообщались с другими жертвами преступника и выяснили подробности резонансной истории.

Фото с Pixabay

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