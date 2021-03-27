Партнерша кричала на весь дом: в Москве пенсионер умер во время секса

В российской столице произошел неприятный инцидент: в многоквартирном доме 60-летний пенсионер скончался прямо во время секса. Это произошло накануне, когда Анатолия навестила близкая подруга из Подмосковья, пишет РенТВ.

Так, пара предалась любовным утехам, во время которых пожилой мужчина неожиданно почувствовал себя плохо. Вслед за этим москвич внезапно умер.

Для партнерши такое развитие событий стало абсолютным шоком. Женщина стала орать на весь дом, серьезно перепугав соседей. Услышав истошные вопли из квартиры, те вызвали полицейских. Прибывшие на место стражи порядка, в свою очередь, успокоили переволновавшуюся женщину и позвонили в скорую помощь. Прибывшим на место медикам, увы, оставалось лишь констатировать смерть несчастного.

По предварительным сведениям, у мужчины мог оторваться тромб. Дело в том, что он и раньше жаловался на сердце и принимал соответствующие лекарства. По всей видимости, инцидент не носит криминального характера. Тем не менее, полицейские уже начали проверку по факту случившегося.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в России нелепая смерть застигла мужчину, который решил навестить любовницу во время отсутствия дома ее законного супруга. Мужчина переел виагры и умер прямо на своей любовнице.

А во Франции суд признал мужчину, скончавшегося во время секса в командировке, жертвой несчастного случая на рабочем месте.

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