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Мир

В Египте рухнул жилой дом: под завалами погибли не менее восьми человек

12:48 27 марта 2021
египет

В столице Египта городе Каире рухнул десятиэтажный жилой дом. Под завалами погибли как минимум восемь человек. Еще 24 жильца с травмами доставлены в больницу. Об этом сообщает Arab news.

В здании было предусмотрено девять этажей с квартирами, первый технический этаж и подвал. Полиция оградила место ЧП, спасатели продолжают разбор завалов. На место прибыли сотрудники Красного Креста для помощи пострадавшим.

В Каире говорят, что обрушение случилось около двух часов ночи по местному времени. Рабочим предстоит не только разобрать завалы, но и проверить целостность соседних зданий — там также не исключена вероятность разрушений.

Пока о причинах обрушения ничего не известно, но есть версия о нарушении строительных норм. В густонаселенных районах Каира широко распространена практика надстройки дополнительных этажей. Есть данные, что в рухнувшем здании тоже были два этажа, возведенные сверх норматива.

египет

ЧП в Каире даст козырь тем, кто ратует за борьбу с незаконным строительством: достройкой и расширением зданий без получения разрешений от властей.

Фото globaltimesnews/Twitter, скриншот видео jpost.com

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