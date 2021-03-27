У бодибилдера разорвалась грудная мышца при попытке жима лежа штанги весом 220 кг: жуткий момент попал на видео

Резкие чрезмерные усилия не приводят ни к чему хорошему ни в жизни любителей, ни в жизни профессиональных спортсменов, пишет The Sun.

Так, 23-летний бодибилдер Райан Кроули тренировался под присмотром популярного пауэрлифтера Ларри Уилса в Дубае. Парень успешно взял вес в 180 килограммов, но решил, что этого ему мало.

Молодой человек добавил ещё 40 килограммов, но это решение оказалось для него роковым. О том, что произошло впоследствии, показывает ролик, снятый Ларри. На нем видно, что у Райана во время жима лёжа произошёл разрыв грудной мышцы.

После этого его с посиневшим туловищем срочно госпитализировали и сделали операцию. Теперь Райан лишиться на некоторое время тренировок — ему предстоит длительное восстановление.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Дэвид Бекхэм показал, как можно «получить его прекрасное тело». Он выложил в соцсети небольшой ролик из спортзала, на котором футболист выполняет впечатляющее упражнение. Он назвал поход в зал «просто легкой тренировкой, чтобы начать день».

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