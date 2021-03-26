Застрявшее в Суэцком канале судно не удалось снять с мели: что дальше?

В Суэцком канале продолжается спасательная операция по снятию с мели гигантского контейнеровоза Ever Given. В четверг, 25 марта, египетские участники операции начали углублять дно вокруг судна. С помощью экскаваторов убирали песок от его носовой части. Затем девять мощных буксиров попытались вытянуть контейнеровоз в более глубокую часть канала. Однако эта попытка не увенчалась успехом.

В тот же день на помощь египетским специалистам прибыли представители голландской компании Smit Salvage. Это одна из крупнейших международных фирм, специализирующихся в области морских спасательных работ. История компании насчитывает уже 180 лет. Например, она осуществляла подъем на поверхность затонувшей в Баренцевом море российской атомной подлодки «Курск». Smit Salvage является частью более крупной фирмы Boskalis.

Исполнительный директор Boskalis Питер Бердовски сравнил нынешнюю операцию со спасением «огромного кита, выбросившегося на берег». Он подчеркнул, что задача стоит непростая, а возможно и самая сложная в истории морских спасательных операций. «Речь идет о самом тяжелом судне, с которым нам когда-либо приходилось иметь дело. Ever Given даже без груза весит 200 тысяч тонн. А на нем сейчас находятся около 20 тысяч контейнеров. Да, сейчас на кону нет человеческих жизней, как это бывало прежде. Но мы не можем медлить по ряду других причин», — сказал Бердовски.

Действительно, севший на мель контейнеровоз полностью перекрыл один из важнейших в мире проходов для морских судов. По обе стороны Суэцкого канала скопились сотни танкеров с нефтью и других судов с важными коммерческими грузами. Морские компании по всему миру несут огромные убытки. Крупнейшая немецкая страховая компания Allianz подсчитала, что мировая торговля из-за инцидента в Суэцком канале может потерять до 10 миллиардов долларов.

В четверг, 25 марта, специалисты Smit Salvage поднялись на борт Ever Given. Они собрали необходимую информацию и провели расчеты, чтобы выработать несколько вариантов снятия судна с мели. «Мы не хотим, чтобы во время операции контейнеровоз затонул или раскололся надвое», — подчеркнул Бердовски.

Пока голландцы предложили продолжать расчищать песок. Параллельно они хотят уменьшить вес судна, убрав балласт и откачав большую часть топлива. На это потребуется примерно от 48 до 72 часов.

Однако, если эти меры не помогут, и судно не удастся снять с мели, специалисты Smit Salvage предлагают запасной вариант. Придется снимать с Ever Given все 20 тысяч контейнеров! На это могут уйти недели. И тогда убытки, которые понесут морские компании, возрастут в несколько раз.

Положительным в этой ситуации Бердовски считает тот факт, что корпус контейнеровоза не пострадал. «Нам будет гораздо легче работать здесь, чем в 2012 году, когда мы вместе с итальянской компанией Tito Neri снимали с рифов круизный лайнер Costa Concordia», — отметил он.

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