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Мир

Власти Беларуси заявили о предотвращении терактов, подготовленных оппозицией

16:32 26 марта 2021
теракт

Пока белорусская оппозиция надеется на диалог с Александром Лукашенко, силовики в Минске заявили о предотвращении взрывов в городе и пытаются связать теракт с оппозиционными движениями. Оппозиционеры, напротив, уверены, что заложенные взрывные устройства — дело рук властей. Об этом сообщает белорусское агентство Tut.by.

МВД Беларуси заявило, что взрывы в День воли 25 марта должны были прогреметь в Минске и в воинской части в Печах. Задержан 35-летний житель Пинского района, ранее уже имевший проблемы с законом. В МВД Беларуси утверждают, что задержанный регулярно участвовал в уличных маршах протеста, а перед 25 марта заложил взрывное устройство в мусорный бак возле детской площадки в Минске, а вторую самодельную бомбу вез на автомобиле в Борисовский район, где и был задержан. Следователи утверждают, что якобы заказчиком теракта была инициатива BYPOL, близкая к Светлане Тихановской и координационному совету оппозиции.


В телеграм-канале «Пул первого» опубликовано выступление Лукашенко, где он обвиняет оппозицию в попытках «раскачать» ситуацию в Беларуси. «Обнаружили мерзавца. Заложил взрывчатку в мусорницу, чтобы были взрыв и огромное поражение за счет металла или бетона… Террор. Представьте, шли бы люди, сколько бы было погибших», — заявил Лукашенко.

Представители инициативы BYPOL заявили, что попытки выставить их ответственными за взрыв — это полный бред. «Мы сорвали планы властей по осуществлению теракта. В ответ в его подготовке обвинили нас», — возмущаются активисты.

Напомним, ранее Светлана Тихановская предложила свой вариант выхода из политического кризиса в Беларуси. Оппозиционерка настаивает на переговорах власти и оппозиции при посредничестве ОБСЕ и ООН.

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