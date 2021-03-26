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Путин лишился друга из-за ковида и раскритиковал Латвию

14:29 26 марта 2021
Путин

Президент России Владимир Путин, который на днях вакцинировался от COVID-19, рассказал, что его старый знакомый умер от коронавируса.

По словам российского президента, его бывший коллега, всю жизнь проживший в Латвии, заболел ковидом и умер, сообщает life.ru.

Якобы в главном латвийском центре МРТ нет оборудования, которое показывает уровень поражения легких, нет лекарств. По словам Путина, там был только старый рентгенаппарат.

Президент отметил, что он предлагал вывезти мужчину в Москву, но в итоге не получилось — и человек умер.

Напомним, сам Владимир Путин привился от коронавирусной инфекции 23 марта. Какой препарат укололи главе государства, неизвестно. Но в Кремле сообщили, что через несколько недель президента ждет вторая вакцинация.

Ранее Путин заявлял, что прививку против коронавируса сделает российским препаратом.

Фото ТАСС

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