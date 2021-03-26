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Десятки погибших: в Египте случилась жуткая авария на ж/д

14:14 26 марта 2021
Железная дорога

При столкновении поездов в Египте погибли 32 человека, 66 получили ранения.

Как сообщает «РИА Новости», такую печальную статистику обнародовал Минздрав Египта. Крушение произошло в районе города Тахта, регион Сохаг.

Тем временем «Мэш», сообщает, что на место чрезвычайного происшествия отправили около полусотни экипажей скорой помощи. Местные больницы переведены на чрезвычайное положение…

 

Уточняется, что один из поездов врезался в идущий впереди состав — с рельсов сошли три вагона.

 

Напомним, что летом прошлого года ЧП на железной дороге произошло в Португалии — два человека погибли, десятки получили травмы. Поезд врезался в машину по обслуживанию железной дороги.

Иллюстративное фото с Pixabay.

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