Может спасти от локдауна? В Германии возник спор вокруг антиковидного мобильного приложения

Пандемия коронавируса продолжается больше года. Общее число заразившихся в мире перевалило за 126 миллионов. COVID-19 унес жизни почти 2,8 миллиона человек. Европу захлестнула уже третья волна. В сутки выявляют примерно 230 тысяч новых инфицированных.

Начало апреля в этом году для большинства европейцев — это Пасхальная неделя. Опасаясь всплеска заражений из-за массовых скоплений людей на праздники и их перемещения в различные регионы, власти ряда стран Евросоюза, а также Великобритании, ужесточают ограничительные меры. Британцам, например, запретили выезжать на отдых за границу. Нарушителей ждет штраф в размере 5 000 фунтов (6 850 долларов).

Но люди устали от ограничений. Многие перестают верить в их эффективность. Большие надежды возлагались на массовую вакцинацию, однако в странах ЕС она идет крайне неудовлетворительными темпами из-за нехватки вакцин. В преддверии лета правительства разных стран пытаются найти выход из этой сложной ситуации.

Власти Германии, наткнувшись на непонимание дополнительных ограничений, которые федеральное правительство решило ввести перед Пасхой, были вынуждены отступить. Канцлер Ангела Меркель обратилась к согражданам и попросила у них прощения за допущенную ошибку.

И вот теперь на федеральном уровне рассматриваются различные варианты выхода из локдауна, который длится в стране с середины ноября! Медики говорят, что для снятия действующих ограничений нужно научиться эффективно разрушать цепочки передачи вируса. Это можно сделать либо изолируя большинство граждан без исключения, либо вовремя выявляя новых инфицированных и устанавливая их социальные контакты.

В качестве инструмента, который поможет это сделать, рассматривается мобильное приложение. Идея не нова. И в Германии такое приложение, разработанное по заказу правительства, существует уже почти год. Однако эффективной работе Corona-Warn-App мешают строгие законы, регламентирующие сбор личных данных жителей ФРГ.

Приложение установили на свои смартфоны около 26 миллионов немцев. Это каждый третий житель страны. Однако Corona-Warn-App не способно передавать личные данные об инфицированных напрямую Министерству здравоохранения. Приложение действует анонимно, не требуя ввода личной информации. По сути, используется только технология bluetooth. Поэтому эффективность Corona-Warn-App в борьбе с пандемией не оправдала ожиданий.

И вот самая популярная в Германии хип-хоп-группа Die Fantastischen Vier («Фантастическая четверка») финансировала разработку нового приложения, частного. Его создал берлинский стартап Nexenio. Называется оно Luca.

Принцип работы Luca такой: пользователь вводит свои данные — имя, номер телефона, адрес — и получает уникальный QR-код. Он привязан к телефону. И вот, когда человек с таким кодом хочет посетить ресторан, бар, спортзал, кинотеатр, концерт и т. п. , его QR-код сканируется при входе. То же самое можно делать при личных встречах пользователей Luca, чтобы потом легко было восстановить все контакты.

Еще одна важная особенность мобильного приложения — оно автоматически передает все эти данные, собранные за последние две недели, напрямую в местные органы Минздрава в случае, если обладатель QR-кода заразился коронавирусом. Данные зашифрованы, ключ к ним есть только у сотрудников Минздрава. Пользователь, скачивая приложение, дает разрешение на использование сведений о нем данному ведомству. Министерство, естественно, несет ответственность за сохранность этих данных и нераспространение.

Что это дает? Медики получают полную информацию о том, с кем и где контактировал инфицированный за последние 14 суток. Этих людей немедленно тестируют и отправляют на самоизоляцию. Все, цепочка распространения коронавируса разорвана!

Однако у Luca есть критики. Часть из них считает, что проще усовершенствовать приложение Corona-Warn-App, которое уже установила треть немцев. Остаются, безусловно, и те, кто категорически против любого сбора личных данных. Они считают, что это прямой путь к тотальному контролю над людьми. Есть и конкуренты, разработавшие схожие с Luca приложения, и они считают неправильным, если федеральное правительство решит использовать только одну такую программу.

Главы региональных ведомств Минздрава Германии 18 марта долго обсуждали возможность использования Luca и других приложений. Пока вопрос остается открытым.

Нерешительность чиновников вызвала возмущение. Бургомистр Берлина Михаэль Мюллер пригрозил в одиночку сделать выбор в пользу Luca. «Я не хочу больше ждать самых медлительных», — заявил он.

Его поддержали власти земли Мекленбург — Передняя Померания, которые, не став дожидаться компромисса, заплатили создателям Luca 440 тысяч евро за лицензию на использование приложения на своей территории. СМИ считают, что их примеру последуют остальные земли. И это будет правильно, потому что в худшем случае в стране будут работать 16 различных приложений для отслеживания контактов инфицированных, не обмениваясь данными. Но лед тронулся — уже более 30 региональных отделений Минздрава Германии начали работать с приложением Luca.

Фото Pexels

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