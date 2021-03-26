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Блуждавшая три недели в канализации женщина заявила, что выжила благодаря найденной там бутылке

11:11 26 марта 2021
Линдси Джейн Кеннеди

43-летняя жительница американского штата Флорида Линдси Джейн Кеннеди, которая была спасена после того, как заблудилась и провела три недели в канализации, заявила, что ей удалось выжить благодаря найденной там ею бутылке. Как пишет издание The Sun, женщина утверждает, что в бутылке был имбирный эль, который она прихлебывала все это время.

Сообщалось, что Кеннеди плавала в канале возле дома ее бойфренда, когда заметила на мелководье туннель и решила проверить, куда он ведет. В итоге ее обнаружили три недели спустя голой и грязной в ливневой канализации под тротуаром — на глубине 2,5 метра и примерно в 48 километрах от канала, где она купалась.

Американка говорит, что увидела свет наверху и постаралась подобраться к нему поближе, начав звать на помощь. Ее крики услышали прохожие.

Сообщалось, что у Линсди ранее были проблемы с психическим здоровьем.

Полиция сейчас проверяет историю Кеннеди.

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Блуждавшая три недели в канализации женщина заявила, что выжила благодаря найденной там бутылке

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