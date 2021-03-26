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Принц Уильям возглавил список самых сексуальных лысых мужчин — опередив Майка Тайсона, Дуэйна Джонсона и Путина

9:40 26 марта 2021
Принц Уильям и Кейт Миддлтон

38-летний внук королевы Елизаветы II принц Уильям возглавил список самых сексуальных в мире лысых мужчин. Как сообщает издание The Sun, герцог Кембриджский, занимающий второе место в очереди на британский престол, был назван «сексуальным» в интернете 17,6 миллионов раз. Были анализированы поисковые запросы Google, блоги, статьи, фан-страницы и другие онлайн-материалы.

Принц Уильям

На втором месте по числу упоминаний в сочетании со словами «сексуальный», «горячий» и «привлекательный» оказался 54-летний американский боксер Майк Тайсон. Он идет с большим отрывом от принца — 8,8 миллиона раз.

Майк Тайсон

Третьим, с результатом в 7,4 миллиона, стал 53-летний британский актер Джейсон Стейтем, звезда фильмов «Перевозчик», «Неудержимые», «Большой куш».

Джейсон Стейтем

В число самых сексуальных вошли американский певец Pitbull (настоящее имя Армандо Перес), баскетболист Майкл Джордан, боксер Флойд Мейвезер, кинозвезды Джон Траволта, Брюс Уиллис, Дуэйн Джонсон и Вин Дизель.

Президент России Владимир Путин в первую десятку не попал, заняв 11-е место с результатом 2,2 миллиона.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что 51-летняя Дженнифер Лопес возглавила рейтинг самых прекрасных звезд старше 40 лет.

Фото Instagram и Twitter

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