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Еще не скоро: Билл Гейтс назвал срок окончания пандемии

9:03 26 марта 2021
Билл Гейтс

Американский миллиардер Билл Гейтс, который ранее указал еще две угрозы человечеству помимо ковида, назвал сроки окончания пандемии коронавируса. По мнению основателя компании Microsoft, которое он высказал в интервью польскому изданию Gazeta Wyborcza и телеканалу TVN24, человечество, благодаря вакцинации, сможет полностью вернуться к нормальной жизни только к концу 2022 года. Он также назвал пандемию «невероятной трагедией», которой все же придет конец.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», во Всемирной организации здравоохранения выразили мнение, что пандемия коронавируса продлится весь 2021 год, а ее окончания можно ожидать к началу 2022 года. Таким образом прогноз Гейтса менее оптимистичен.

Ранее супруга Билла Мелинда Гейтс назвала такие же сроки. Когда ее спросили, когда в мире будет достигнут коллективный иммунитет, она также ответила: «где-то в 2022 году». Поскольку вакцина в больших количествах вряд ли еще скоро попадет в развивающиеся страны.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Билла Гейтса обвинили в том, что он засыпал Техас фальшивым снегом.

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