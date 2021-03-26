Американский полицейский заметил на улице девочку-призрака, которая попала на видео

В городе Ментор (американский штат Огайо) полицейский, приехавший по вызову, стал свидетелем странного явления. Как пишет издание Daily Star, в полицию поздно вечером поступил звонок от местного жителя, который сообщил, что заметил маленькую девочку лет семи, которая бегает по округе в одиночестве. Прибывший полицейский увидел ребенка, соответствующего описанию. Однако загадочный малыш убежал — причем с такой скоростью, что страж порядка был поражен.

«Я был удивлен тем, что увидел. Казалось, что это маленький ребенок. Но он бежал, держась чересчур прямо, и слишком быстро для ребенка», — говорится в его отчете.

Офицер вышел из машины, но «девочка» бесследно исчезла — местность была совершенно пустынна. Офицер проверил свой видеорегистратор, но на видеозаписи не было видно ребенка. Однако одна из камер уличного наблюдения зафиксировала таинственную фигуру.

Запись, которая оказалась в распоряжении телеканала WKYC, стала предметом обсуждения в Facebook-группе общества, изучающего паранормальные явления в Менторе, где пришли к мнению, что в городе завелся призрак. Однако, кто-то считает, что это был обычный бегущий человек, а камера просто не в фокусе. Прозвучали также предположения, что это мог быть гонимый ветром пластиковый пакет.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Камера наблюдения в отеле засняла привидение или демона.





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