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Мир

В России дети на коленях упрашивали президента построить для них новую школу

15:46 25 марта 2021
Школа

В Татарстане (Россия) дети уселись на снег, образовав слово «школа» — так юные жители двух поселков просили открыть образовательное заведение.

Видео акции опубликовал в Instagram «Салмачи онлайн», отметив, что так дети Вишневки и Привольного просили помощи у президента Татарстана.

Тем временем «Интерфакс» сообщает, что в отношении организаторов акции начата проверка. В местной прокуратуре заявили, что знают о проблемах с транспортной доступностью и социальной инфраструктурой в населенных пунктах, однако считают «неприемлемым вовлечение детей в подобные акции».

Ранее в одном из населенных пунктов Татарстана с помпой открыли пластиковый мост через реку. На зиму его планировали убирать, так что в холодное время года жителям по-прежнему придется ходить за три километра до ближайшей переправы.

Фото — скриншот.

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