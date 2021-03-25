Принц Чарльз и его жена Камилла поехали в Грецию, разозлив лишенных отдыха за границей британцев

Двухдневный визит принца Уэльского Чарльза и его супруги Камилла в Грецию вызвал возмущение британцев. В настоящее время введены новые правила, запрещающие жителям страны выезжать на отдых за границу. Страну можно покинуть только по крайне уважительной причине, которая должна быть подтверждена документально. Власти опасаются, что бесконтрольные поездки снизят эффективность кампании по вакцинации.

Лишенные зарубежных каникул британские пользователи соцсетей считают, что Чарльз и Камилла воспользовались своим привилегированным положением.

«Разве Греция не могла подождать?», «У всех должны быть равные права и возможности», «Сейчас не время для заграничных визитов», «Позор! Нет никакой необходимости в этой поездке. Мне с прошлого года приходилось трижды отменять свою свадьбу и медовый месяц из-за карантина. И теперь, похоже, мы снова не сможем уехать этим летом. А на членов королевской семьи правила не распространяются», «Я большой поклонник принца Чарльза и Камиллы, но не понимаю, зачем им эта поездка», — писали комментаторы.

Между тем принц Уэльский и герцогиня Корнуольская, которые уже сделали прививки от ковида, поехали в Афины не ради развлечения, а по просьбе британского правительства и по приглашению премьер-министра страны Кириакоса Мицотакиса — чтобы отметить 200-летие независимости Греции.

Чарльз отметил, что рад посетить землю своих предков. Его отец принц Филипп, который недавно выписался из больницы, родился на греческом острове Корфу и с рождения носил титул принца Греческого и Датского, будучи внуком короля Греции Георга I.

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Фото Twitter ClarenceHouse

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