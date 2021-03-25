Женщина убила беременную подругу, чтобы присвоить ребенка и обманом выманивать деньги у семьи своего покойного мужа

В городе Кали на западе Колумбии арестована 49-летняя Марилус Москера. Женщина жестоко убила свою 28-летнюю беременную подругу, уроженку Венесуэлы Юлексис Валесильос, которая ждала своего третьего ребенка.

В сентябре прошлого года Марилус заманила Юлексис к себе домой под предлогом, что хочет подарить одежду будущему малышу, который должен был появиться на свет через неделю. А затем с помощью 21-летнего сообщника Луиса Виктория зарезала гостью и извлекла из ее чрева ребенка, который оказался девочкой.

Тело убитой преступники расчленили и поместили в пластиковый мешок, который утопили в озере.

Юлексис

Затем Москера явилась с ребенком в больницу, заявив, что родила его дома. Однако у врачей возникли подозрения, и они связались с полицией. Женщину арестовали, однако потом отпустили.

15 февраля обнаружили тело Юлексис. Через три дня был задержан Луис, который во всем сознался. А теперь полиция арестовала Марилус, которая скрывалась все это время. В ее доме были найдены украшения, принадлежавшие Валесильос.

Девочку, которую назвали Шарлоттой, вернули овдовевшему отцу.

Как стало известно, Марилус хотела присвоить себе новорожденную, чтобы обманом выманивать деньги у семьи ее недавно умершего мужа. Она заявила его родственникам, что беременна и нуждается в финансовой поддержке.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», аналогичный случай произошел в Бразилии — женщина заманила к себе беременную школьную подругу и убила, вырезав из живота ребенка.

Фото Policia de Cali

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