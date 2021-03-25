27.75 / 27.97 32.75 / 33.11
Киев: +3
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Кризис в Ватикане: Папа Римский урезал зарплаты кардиналам

8:38 25 марта 2021
Папа Римский и кардиналы

Папа Римский Франциск впервые в истории распорядился урезать зарплаты кардиналам и другим священнослужителям. В частности, кардиналы лишатся 10% дохода. Остальной персонал Ватикана — от 3 до 8%. Зарплаты кардиналов, живущих в Ватикане или Риме, составляют от 4000 до 5000 евро.

Как сообщает Reuters, эти беспрецедентные меры вынуждены были принять в связи со сложной финансовой ситуацией из-за пандемии коронавируса — для того, чтобы максимально сохранить рабочие места.

Казна Ватикана лишилась своего основного источника доходов — продажи билетов в музеи. Убытки составили более 200 миллионов евро.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Ватикан заявил, что не будет благословлять однополые браки, назвав их «грехом».

253

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Алина Гросу

«Были больше»: покрасовавшаяся грудью Алина Гросу ответила на подозрения

Судно

Суэцкий канал заблокирован: что там творится и чем чревато

максим галкин

Парень признался Максиму Галкину в любви

Илон Маск

Илон Маск привел «самый сильный аргумент против инопланетян»

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер