Кризис в Ватикане: Папа Римский урезал зарплаты кардиналам

Папа Римский Франциск впервые в истории распорядился урезать зарплаты кардиналам и другим священнослужителям. В частности, кардиналы лишатся 10% дохода. Остальной персонал Ватикана — от 3 до 8%. Зарплаты кардиналов, живущих в Ватикане или Риме, составляют от 4000 до 5000 евро.

Как сообщает Reuters, эти беспрецедентные меры вынуждены были принять в связи со сложной финансовой ситуацией из-за пандемии коронавируса — для того, чтобы максимально сохранить рабочие места.

Казна Ватикана лишилась своего основного источника доходов — продажи билетов в музеи. Убытки составили более 200 миллионов евро.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Ватикан заявил, что не будет благословлять однополые браки, назвав их «грехом».



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