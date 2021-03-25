В США пропавшую три недели назад женщину нашли живой и голой в канализации

В американском штате Флорида в городе Делрей-Бич найдена 43-летняя Линдси Джейн Кеннеди, которая пропала без вести 3 марта. Женщину, которая была совершенно голой, обнаружили под тротуаром в ливневой канализации — после того, как случайный прохожий услышал ее крики о помощи.

Как сообщает издание The Sun, Кеннеди извлекли из канализации пожарные, которые не вполне понимают, как она туда попала.

В последний раз ее видели плавающей в канале возле дома ее бойфренда. Кеннеди утверждает, что, плавая, она увидела загадочную дверь, за которой был туннель. Из любопытства Линдси решила проверить, куда он ведет. Этот туннель привел ее к другому туннелю. В конце концов женщина поняла, что заблудилась.

На момент спасения Линдси была так истощена, что не могла самостоятельно подняться. Она также была очень грязной и покрытой царапинами.

Пожарные признались, что это был один из самых странных случаев спасения человека в их практике.

Сообщается, что в прошлом у Линдси были проблемы с психическим здоровьем. Она также злоупотребляла наркотиками, под действием которых часто совершала странные поступки.

Фото DelrayBeachFireRescue/Facebook

609

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter