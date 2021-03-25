27.75 / 28.05 32.75 / 33.10
Киев: 0
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

В США пропавшую три недели назад женщину нашли живой и голой в канализации

7:52 25 марта 2021
Пожарные возле ливневой канализации

В американском штате Флорида в городе Делрей-Бич найдена 43-летняя Линдси Джейн Кеннеди, которая пропала без вести 3 марта. Женщину, которая была совершенно голой, обнаружили под тротуаром в ливневой канализации — после того, как случайный прохожий услышал ее крики о помощи.

Как сообщает издание The Sun, Кеннеди извлекли из канализации пожарные, которые не вполне понимают, как она туда попала.

В последний раз ее видели плавающей в канале возле дома ее бойфренда. Кеннеди утверждает, что, плавая, она увидела загадочную дверь, за которой был туннель. Из любопытства Линдси решила проверить, куда он ведет. Этот туннель привел ее к другому туннелю. В конце концов женщина поняла, что заблудилась.

На момент спасения Линдси была так истощена, что не могла самостоятельно подняться. Она также была очень грязной и покрытой царапинами.

Пожарные признались, что это был один из самых странных случаев спасения человека в их практике.

Сообщается, что в прошлом у Линдси были проблемы с психическим здоровьем. Она также злоупотребляла наркотиками, под действием которых часто совершала странные поступки.

Фото DelrayBeachFireRescue/Facebook

609

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Наташа Королева

«Не похожа»: 47-летняя Наташа Королева похвасталась фигурой в купальнике

Алина Гросу

«Были больше»: покрасовавшаяся грудью Алина Гросу ответила на подозрения

Пожарные возле ливневой канализации

В США пропавшую три недели назад женщину нашли живой и голой в канализации

максим галкин

Парень признался Максиму Галкину в любви

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер