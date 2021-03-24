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Пасхальный локдаун отменяется: Меркель извинилась перед немцами за ошибку

15:32 24 марта 2021
Ангела Меркель ошиблась

В среду, 24 марта, канцлер Германии Ангела Меркель провела экстренную встречу с членами своего кабинета и главами земельных властей страны. На повестке дня был только один вопрос — насколько оправданным является решение, принятое ночью 23 марта после 15 часов дебатов об ужесточении локдауна на время пасхальных праздников.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», власти ФРГ ввели два дополнительных выходных — 1 и 3 апреля, тем самым устроив немцам пятидневные пасхальные каникулы, на время которых должны были закрыться все магазины, включая продовольственные. Исключение собирались сделать только на субботу, 3 апреля, для супермаркетов, чтобы люди могли пополнить запас продуктов перед Пасхой.

Кроме того, вводился принцип «Мы остаемся дома». Это означало, что на протяжении всех пяти дней вводился запрет на выход из дома без крайней необходимости. Все церковные службы в дни праздников правительство настоятельно рекомендовало проводить онлайн.

И вот спустя менее, чем двое суток, Меркель снова обратилась к соотечественникам. Она признала, что данное решение было ошибочным, поэтому оно отменяется. Объявление двух дополнительных выходных повлекло бы за собой слишком большое число проблем и вопросов, которые предстояло решить всего за несколько дней. Вред превышал бы полезный эффект, сказала госпожа канцлер.

«Это ошибка только моя, поскольку в конечном итоге я несу за все ответственность», — подчеркнула Меркель и попросила «прощения у всех граждан». Она также отметила, ошибочное решение вызвало «дополнительную неуверенность у населения».

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