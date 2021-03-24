«Могут изменить ход истории»: в Китае нашли сокровища неизвестной цивилизации

На юго-западе Китая обнаружили артефакты, доказывающие существование неизвестной цивилизации. Об этом сообщает Daily Star.

Возраст артефактов около 3 тысяч лет, и они могут изменить ход истории. Китайские исследователи утверждают, что эти сокровища принадлежали высокоразвитой цивилизации, которая никогда не упоминалась в каких-либо исторических источниках.

Всего обнаружено более 500 предметов из золота, бронзы, нефрита и слоновой кости, в том числе золотая маска, которую, возможно, носил священник. Мастерство изготовления артефактов значительно превосходит, всё, что в тот период могли сделать в других частях Китая.





«Некоторые из произведений искусства напоминают предметы, найденные на стоянках вдоль реки Янцзы и в Юго-Восточной Азии — это позволяет предположить, что неизвестная цивилизация вовсе не была изолированной, а участвовала в «широких обменах со многими регионами», — сказал Чжао Цунцан, археолог из Северо-Западного университета в Сиане.

343

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter