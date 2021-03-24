27.70 / 27.90 32.73 / 33.08
Киев: +6
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

«Могут изменить ход истории»: в Китае нашли сокровища неизвестной цивилизации

15:24 24 марта 2021
Маска

На юго-западе Китая обнаружили артефакты, доказывающие существование неизвестной цивилизации. Об этом сообщает Daily Star.

Возраст артефактов около 3 тысяч лет, и они могут изменить ход истории. Китайские исследователи утверждают, что эти сокровища принадлежали высокоразвитой цивилизации, которая никогда не упоминалась в каких-либо исторических источниках.

Всего обнаружено более 500 предметов из золота, бронзы, нефрита и слоновой кости, в том числе золотая маска, которую, возможно, носил священник. Мастерство изготовления артефактов значительно превосходит, всё, что в тот период могли сделать в других частях Китая.


«Некоторые из произведений искусства напоминают предметы, найденные на стоянках вдоль реки Янцзы и в Юго-Восточной Азии — это позволяет предположить, что неизвестная цивилизация вовсе не была изолированной, а участвовала в «широких обменах со многими регионами», — сказал Чжао Цунцан, археолог из Северо-Западного университета в Сиане.

343

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Наташа Королева

«Не похожа»: 47-летняя Наташа Королева похвасталась фигурой в купальнике

билык

Ирина Билык получила романтическое предложение от шейха

Надежда Бабкина

Александра Буйнова не узнали на фото с Надеждой Бабкиной

данилов

Секретарь СНБО призвал отказаться от названия «Донбасс» для Донетчины и Луганщины

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер