Перед Пасхой Германия ужесточит карантин, а Великобритания начнет выходить из локдауна

Во вторник, 23 марта, канцлер Ангела Меркель провела ночью пресс-конференцию по итогам очередной встречи с главами правительств федеральных земель Германии. Она объявила, что в целях борьбы с пандемией коронавируса общественная, экономическая и частная жизнь в стране на время пасхальных праздников должна быть ограничена сильнее прежнего. «Ситуация очень и очень серьезная», — подчеркнула Меркель.

Совещание длилось 15 часов! В результате было решено объявить выходными днями четверг и субботу, 1 и 3 апреля, перед Пасхой. Поскольку Страстная пятница, Пасха и следующий за ней понедельник в Германии традиционно являются нерабочими, немцы получили в этом году пятидневные пасхальные каникулы. Но радости от этого мало, так как будет действовать принцип «Мы остаемся дома».

Все торговые точки на эти пять дней прекратят работу. Исключение сделают только в субботу для продуктовых магазинов, остальные четыре дня даже супермаркеты будут закрыты. Массовые скопления людей в общественных местах на праздники полностью запрещены. Правительство ФРГ призвало церкви и религиозные общины вести все пасхальные богослужения онлайн. Открытыми останутся лишь центры вакцинации и проведения тестов на коронавирус.

В регионах, где индекс заражений за неделю превышает 100 на 100 тысяч человек, будут ужесточены ограничения социальных контактов. Это означает запрет на выход из дома и обязательное ношение защитных масок в личных автомобилях.

Для выезжающих на отдых за границу вводят обязательное тестирование перед обратным рейсом. Возвращение в Германию будет возможно только при наличии отрицательного теста.

Локдаун в Германии остается в силе до 18 апреля. Жителей страны призвали свести контакты до абсолютно необходимого минимума. Разрешены встречи до пяти человек из двух домохозяйств, не считая детей до 14 лет. Работодателям предписано изыскать возможности для расширения дистанционной работы. Школы и детские сады будут приостанавливать свою деятельность при показателе новых заражений за последние семь дней в 200 случаев на 100 тысяч человек. Напомним, жесткий локдаун действует в стране с 16 декабря 2020 года.

Перед Пасхой сделал важное заявление и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он сообщил о том, что с 29 марта в королевстве начинается первый этап выхода страны из локдауна. Британцы смогут собираться на открытых пространствах компаниями до шести человек или двумя семьями. С этой же даты можно будет выезжать на прогулки за пределы своих районов, но ночевать вне дома по-прежнему запрещено.

Кроме того, с 29 марта вступит в силу запрет на отдых за границей. Нарушителей ждет штраф в размере 5 000 фунтов (6 850 долларов). Страну можно будет покинуть только по крайне уважительной причине — учеба, командировка, лечение или чрезвычайные семейные обстоятельства. Для каждого из этих случаев необходимо иметь при себе документальное подтверждение, которое убедит пограничную службу в аэропорту. Выезжать на отдых за рубеж британцам разрешат лишь после 17 мая.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Германии ожидают самой большой волны банкротств за последние 90 лет. Затяжной локдаун сильно ударил по экономике ФРГ. В немецком институте экономических исследований подсчитали, что ежемесячно экономика страны теряет более 19 миллиардов евро. Особенно пострадали мелкие и средние торговцы, владельцы кафе, ресторанов, гостиничного бизнеса.



62

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter