Парень купил через интернет дешевый iPhone и заподозрил неладное, получив коробку высотой в человеческий рост

Невнимательный парень из Таиланда получил свою минуту славы в сети, совершив неосмотрительную покупку через интернет. Как пишет издание Oriental Daily, увидев на одном из сайтов удивительно дешевый iPhone, тинэйджер тут же оформил заказ, не вчитавшись в детали. Он лишь удивился, что стоимость доставки оказалась почему-то слишком высока. Но заподозрил неладное, лишь когда ему по почте пришла коробка высотой чуть ли не в его рост. Выяснилось, что это был журнальный стол, оригинально оформленный в виде увеличенной копии смартфона от компании Apple.

История стала вирусной в соцсетях. Возвращать покупку таец не стал, решив украсить ею свой интерьер.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что женщина через интернет купила по дешевке комод — но ее ждал досадный сюрприз.





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