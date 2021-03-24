Самую большую в мире картину продали за 62 миллиона долларов

На аукционе в Дубае продана самая большая в мире картина под названием «Путешествие человечества», официально внесенная в Книгу рекордов Гиннесса. Ее создал британский художник Саша Джафри, потратив на это восемь месяцев.

Как сообщает издание Khaleej Times, произведение площадью почти в 1600 квадратных метра, разделенное на 70 сегментов, пошло с молотка за 62 миллиона долларов. Вырученные средства будут переданы благотворительным фондам, оказывающим помощь детям.

«Мы надеемся спасти жизни 200 миллионов детей, а также дать им шанс и возможность изменить мир. Вот наша цель. Мы хотим, чтобы у каждого ребенка в мире была возможность получать образование через интернет. Мы будем стремиться сделать интернет доступным для тех, кто живет в самых бедных странах», — заявил Джафри.

Покупателем стал бизнесмен Андрэ Абдун. «Если 62 миллиона долларов, которые я потратил на эту картину, могут помочь и вызвать улыбку даже у одного ребенка, я буду считать это вложение успешным», - сказал он. Абдун намерен построить в Дубае музей, где выставит свое приобретение.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что картина Бэнкси была продана на аукционе за рекордные 23 миллиона долларов.

Фото Instagram

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