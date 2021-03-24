На парламентских выборах в Израиле партия Нетаньяху лидирует с огромным отрывом

Во вторник, 23 марта, в Израиле состоялись внеочередные парламентские выборы, уже четвертые менее чем за два года! Необходимость в их проведении возникла в декабре, когда развалилась коалиция, созданная блоком во главе с партией «Ликуд», которой руководит Биньямин Нетаньяху, и партией «Кахоль-Лаван», лидером которой является бывший глава Генерального штаба Израиля Бени Ганц. Формальной причиной политического кризиса стал роспуск Кнессета, который не смог в установленные конституцией сроки утвердить государственный бюджет на 2021 год.

По данным ЦИК Израиля на утро 24 марта, в стране проголосовали 67,2% избирателей. Это высока явка. Обработано примерно 80% бюллетеней. Итоги практически совпадают с данными экзитполов.

С большим отрывом лидирует «Ликуд». Партия Нетаньяху обеспечила себе 31 мандат в Кнессете. Однопалатный парламент Израиля состоит из 120 депутатов. Очевидно, что Нетаньяху придется снова договариваться о коалиции.

Всего в Кнессет проходят 12 политических сил. Второе место занимает либеральная партия «Еш Атид» — 18 мандатов. У ШАС 10 мест. Религиозная партия «Яадут а-Тора» получает 9 мандатов. Бывшие союзники «Ликуда», а на самом деле его главные оппоненты партия «Кахоль-Лаван» обеспечила себе только 8 мест.

Израильские СМИ, проанализировав ситуацию, пришли к выводу, что в этот раз создание коалиции зависит только от позиции одной партии. Это «Ямина», которая получает 7 мандатов. Если Нетаньяху удастся договориться с ее лидером Нафтали Бенетом, блок правых и религиозных партий во главе с «Ликудом» обеспечит себе 63 места в Кнессете.

Если Бенет решит примкнуть к оппозиции, которую объединит вокруг себя Бени Ганц, этот блок наберет только 58 мандатов и ему потребуется поддержка депутатов из Объединенного списка. Это арабы, которые всегда стоят особняком. Такая конфигурация коалиции представляется маловероятной.

Бенет хорошо знает Нетаньяху. Он начинал свою политическую карьеру в партии «Ликуд». Затем ушел оттуда и переходил из партии в партию, пока не основал «Ямину». В январе Бенет временно занял пост министра обороны Израиля. Пока он не раскрывает своих планов. Политик заявил, что будет «делать только то, что пойдет на благо государству».

Тем временем Нетаньяху объявил в Twitter о победе своей партии. «Граждане Израиля, спасибо. Вы подарили огромную победу правым и „Ликуду“ под моим руководством. „Ликуд“ лидирует с огромным отрывом от следующей партии. Ясно, что большинство израильских граждан выступает за правых, они хотят сильного и стабильного правого правительства», — написал Нетаньяху.

Если ему все же не удастся договориться с Бенетом, Израиль ожидают уже пятые за два года парламентские выборы. Такая ситуация вполне устраивает Нетаньяху. Ведь все это время — до формирования нового правительства — он остается у власти, пусть и в качестве исполняющего обязанности премьер-министра.

Напомним, что Нетаньяху стал первым в истории Израиля действующим премьером, попавшим на скамью подсудимых. Он был обвинен в том, что на протяжении многих лет получал дорогие подарки.

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