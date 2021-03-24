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Мир

Родившийся без ключиц парень прославился в сети умением хлопать плечами

9:37 24 марта 2021
Кори Беннет

Житель американского штата Индиана Кори Беннетт родился с редким дефектом — клейдокраниальной дисплазией. У парня отсутствуют ключицы. Однако он решил обратить эту аномалию себе на пользу и прославиться в сети. Кори начал публиковать в соцсети TikTok видео, в которых хлопает плечами. А также выполняет различные трюки — к примеру, ему удалось раздавить плечами жестяную банку.

Необычное зрелище привлекло внимание многих пользователей.

Кори, который называет себя «королем плечевых аплодисментов», рассказал изданию LadBible, что таким образом он хочет привлечь внимание к проблемам людей, которые подобно ему страдают этим синдромом. Он говорит, что в школе его часто дразнили из-за его особенностей. Теперь он хочет стать знаменитым, чтобы утереть нос своим обидчикам. И ему это уже удалось — клипы Беннетта стали вирусными.

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