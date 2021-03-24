27.64 / 27.84 32.72 / 33.10
Киев: -2
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Польскому писателю грозит три года тюрьмы — он назвал президента придурком

9:28 24 марта 2021
Фемида

В Польше писателю, который обругал президента своей страны Анджея Дуду, грозит тюремное заключение.

«Andrzej Duda jest debilem», — написал в своем посте в социальных сетях Якоб Жульчик после того, как Анджей Дуда поздравил Джо Байдена после завершения голосования на президентских выборах осенью прошлого года.

Как уточняет «Медуза», президент поздравил его с «успешной кампанией», но воздержался от поздравлений с победой на выборах — формально их итоги еще не были подведены, Дуда подчеркнул, что ждет «номинацию коллегии выборщиков».

Якоб Жульчик в свою очередь написал, что давно интересуется политикой США, однако о таком явлении, как «номинация коллегии выборщиков», ничего не знает. «Джо Байден — 46-й президент США, Дуда — придурок», — добавил писатель.

Теперь писателю предъявлено обвинение в оскорблении представителя власти. Санкция статьи — до трех лет лишения свободы.

Напомним, что в прошлом году в Польше Конституционный суд запретил проведение абортов в стране из-за проблем развития плода. Это решение повлекло за собой акции протеста, которые проходили и в Украине.

Иллюстративное изображение с Pixabay.

10

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Парень смотрит в «камеру»

Солнце после дождя со снегом: синоптики дали прогноз погоды на выходные

Максим Галкин

Выбежавший голым к снегу Галкин обеспокоил поклонников

Евгений Сморигин и Оксана Марченко

«Сначала большие камни уберите»: участник «Дизель шоу» рассказал Оксане Марченко, как подготовиться к причастию

больница

В Украине новый антирекорд по суточному количеству умерших от ковида

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер