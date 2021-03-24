Польскому писателю грозит три года тюрьмы — он назвал президента придурком

В Польше писателю, который обругал президента своей страны Анджея Дуду, грозит тюремное заключение.

«Andrzej Duda jest debilem», — написал в своем посте в социальных сетях Якоб Жульчик после того, как Анджей Дуда поздравил Джо Байдена после завершения голосования на президентских выборах осенью прошлого года.

Как уточняет «Медуза», президент поздравил его с «успешной кампанией», но воздержался от поздравлений с победой на выборах — формально их итоги еще не были подведены, Дуда подчеркнул, что ждет «номинацию коллегии выборщиков».

Якоб Жульчик в свою очередь написал, что давно интересуется политикой США, однако о таком явлении, как «номинация коллегии выборщиков», ничего не знает. «Джо Байден — 46-й президент США, Дуда — придурок», — добавил писатель.

Теперь писателю предъявлено обвинение в оскорблении представителя власти. Санкция статьи — до трех лет лишения свободы.

Напомним, что в прошлом году в Польше Конституционный суд запретил проведение абортов в стране из-за проблем развития плода. Это решение повлекло за собой акции протеста, которые проходили и в Украине.

Иллюстративное изображение с Pixabay.

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