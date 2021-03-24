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Собака спасла рухнувшую в обморок на улице хозяйку, остановив проезжавшую мимо машину — видео

7:30 24 марта 2021
Кловер

Жительнице канадского города Оттава Хейли Мур спасла жизнь ее собака по кличке Кловер. Как сообщает CTV News, Хейли и Кловер шли по улице, когда женщине неожиданно стало плохо: она потеряла сознание, а потом ее начало трясти в припадке.

Как показала запись камеры наблюдения, Кловер, не растерявшись, выскочила на дорогу и бросилась к проезжавшей мимо машине, буквально заблокировав ей путь. Водитель Драйден Оутвэй вышел из автомобиля и подошел к Мур. Если бы не собака, он бы и не заметил Хейли на обочине. Драйден рассказал, что, пока он был рядом с Хейли, собака не отрывала глаз от хозяйки.

Сама Мур говорит, что даже не помнит, что произошло: она очнулась уже в машине скорой помощи. Если бы Кловер вовремя не привела помощь, неизвестно, чем бы кончилось дело.

По ее словам, она пока не знает причину своего припадка. «Но, если это повторится снова, я чувствую себя в десять раз безопаснее, зная, что она будет со мной… Она потрясающая собака, и я люблю ее до смерти», — сказал Хейли о своей любимице.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что собака, которую американец взял из приюта, спасла ему жизнь.


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