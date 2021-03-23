Финляндия вновь стала самой счастливой страной в мире: на каком месте Украина

Финляндия четвертый год подряд заняла первую строчку в рейтинге самых счастливых стран в мире. Среди критериев определения «уровня счастья» учитывались общественная поддержка, личная свобода, размер валового национального продукта (ВНП), реальные доходы населения, уровень коррупции. Рейтинг ежегодно составляется под эгидой ООН. Опрос проводит Институт Гэллапа. В это раз в список включены 149 стран.

В первую десятку самых счастливых, кроме Финляндии, вошли также Дания, Швейцария, Исландия, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Люксембург, Новая Зеландия, Австрия. Как видим, только Новая Зеландия в этой группе не является европейской страной.

Украина занимает 110-е место, последнее на всем постсоветском пространстве. Бывшие советские республики распределились следующим образом: Литва (38-е место), Эстония (40-е место), Узбекистан (42-е место), Казахстан (45-е место), Латвия (51-е место), Молдова (65-е место), Кыргызстан (67-е место), Беларусь (75-е место), Россия (76-е место), Таджикистан (78-е место), Армения (86-е место), Азербайджан (90-е место), Туркменистан (97-е место), Грузия (108-е место).

Самым несчастным оказался Афганистан. В пятерку стран, стоящих в нижней части рейтинга, вошли также Лесото, Ботсвана, Руанда и Зимбабве.

Примечательно, что в Финляндии рейтинг вызвали недоумение. «Когда я об этом первый раз услышал — и не только я, — мне стало очень смешно», — заявил агентству AFP сотрудник одной из финских телекомпаний Тони Илмони. Он напомнил, что в недавнем прошлом Финляндия отличалась высоким уровнем алкоголизма и числом самоубийств. Психологи объясняли это долгими зимами, когда большую часть суток на улице темно. Но за последние 10 лет эти два негативных показателя удалось снизить более чем на половину, благодаря государственной программе укрепления здоровья жителей.

AFP подчеркивает, что финны по праву гордятся хорошей работой своих социальных служб, низким уровнем преступности и очень высоким уровнем доверия к властям. «В самом главном мы очень хороши: на улицах нет бездомных, безработица есть, но небольшая, система здравоохранения работает… Но мы могли бы быть немного более жизнерадостными и общительными», — сказала с улыбкой репортеру AFP продавщица цветов Риита Матилайнен.

Напомним, по уровню благосостояния в 2020 году Украина была на последнем месте среди стран Восточной Европы. Тем не менее с приходом 2021-го украинцы стали ощущать себя более счастливыми.

Фото: pixabay

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