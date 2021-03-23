Новые санкции ЕС: Россия в одном списке с Северной Кореей

В понедельник, 22 марта, Евросоюз во второй раз в течение месяца ввел санкции за нарушения прав человека в России. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель. «Мы приняли важное решение продвигать и защищать права человека во всем мире. Спустя две недели после введения санкций, касающихся дела Навального, мы ввели решительные меры против ответственных за серьезные нарушения прав человека в шести странах», — заявил он на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС.

Подобный объединенный санкционный пакет Евросоюз вводит впервые. Это стало возможно после принятия в декабре прошлого года «глобального режима санкций за нарушения прав человека». Этот документ еще называют «европейским актом Магнитского», потому что он похож на действующий в США закон.

Напомним, в начале марта ЕС ввел санкции против России в связи с делом Навального. Тогда в черный список попали председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, генеральный прокурор Игорь Краснов, директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников и командующий Национальной гвардией Виктор Золотов. ЕС считает их ответственными за преследование оппозиционера Алексея Навального, а также за подавление массовых мирных протестов в России в конце января.

Теперь ЕС добавил в санкционный список командира чеченского подразделения СОБР «Терек» Абузайда Висмурадова и бывшего начальника полиции в городе Аргун Аюба Катаева. Эти люди лично курировали «масштабные и систематические преследования» представителей ЛГБТИ-сообщества в Чечне. ЕС считает их ответственными за «пытки и другие виды жестокого, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения», а также за внесудебные убийства и казни.

Москва на новые санкции пока не отреагировала.

Между тем в новый санкционный пакет вошли в общей сложности 11 человек и четыре организации из шести стран мира. Это два министра и прокуратура из Северной Кореи, ливийские боевики, генерал из Южного Судана и бюро госбезопасности Эритреи, а также четверо китайских чиновников, партийных функционеров и силовиков из провинции Синьцзян, которых ЕС считает ответственными за серьезные нарушения прав уйгуров и представителей других мусульманских меньшинств в КНР.

В ответ Пекин тут же ввел санкции сразу против 10 физических лиц и четырех организаций из ЕС. Речь идет, в частности, о пяти депутатах Европарламента, Комитете по вопросам политики и безопасности Совета ЕС, а также подкомитете по правам человека Европарламента.

Фото Pexels

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