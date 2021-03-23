Полуголый мужчина открыл огонь по людям в очереди на вакцинацию: подробности бойни в Колорадо
В понедельник, 22 марта, в городе Боулдер, штат Колорадо, неизвестный открыл стрельбу в супермаркете и убил 10 человек, в том числе полицейского. Бойня началась в 14:30 по местному времени. Преступник использовал полуавтоматическую винтовку типа AR-15. По свидетельству очевидцев, он успел произвести не менее 30 выстрелов.
Мужчина открыл огонь сначала возле медицинского пункта в супермаркете King Soopers, где стояла очередь желающих сделать прививку против коронавируса. Первой жертвой преступника стала женщина. Люди бросились врассыпную, пытаясь спрятаться где только можно.
Помешать убийце попытался Эрик Толли, прослуживший в местной полиции более 11 лет. Как заявила шеф полиции Боулдера Марис Герольд, 51-летний офицер совершил героический поступок. Ценой собственной жизни он спас десятки других.
Толли дал своим коллегам время на то, чтобы окружить супермаркет. Прибыли агенты ФБР и спецотряд по борьбу с терроризмом SWAT. В операции участвовали три вертолета.
Убийца отказался сдаться и оказал сопротивление. В результате он был ранен в ногу. Местные телеканалы показали, как из супермаркета вывели полуголого лысого мужчину с бородой. Его правая нога была в крови. Мотивы преступника пока не называют.
Это уже второе массовое убийство в США за последнюю неделю. 16 марта в Атланте (штат Джорджия) и его пригороде 21-летний Роберт Лонг застрелил восемь человек в трех спа-салонах. Шесть из его жертв — женщины азиатского происхождения. Лонг был арестован полицией после длительной автомобильной погони.
В США почти ежедневно происходят инциденты со смертельным исходом, в которых было задействовано огнестрельное оружие. Управление здравоохранения CDC в своей последней статистике зафиксировало 39 тысяч 740 смертей в 2018 году от огнестрельного оружия в стране. Это более 100 смертей в день.
Штат Колорадо не является исключением. Здесь произошли два громких массовых убийства в истории Соединенных Штатов. 20 апреля 1999 года Эрик Харрис и Дилан Клиболд устроили бойню в школе «Колумбайн» в округе Джефферсон. Два старшеклассника убили 12 детей и учителя и ранили еще 23 человека. Эрик и Дилан покончили с собой, когда прибыла полиция.
20 июля 2012 года 24-летний Джеймс Холмс расстрелял зрителей в кинотеатре в городе Орора во время показа фильма «Темный рыцарь: Возрождение легенды» о Бэтмене. Были убиты 12 человек, 58 получили ранения. В числе жертв оказался трехмесячный ребенок. Холмс пытался выдать себя за психически больного, но присяжные признали его вменяемым. Его приговорили к 12 пожизненным заключениям без права на условно-досрочное освобождение — по одному сроку за каждого убитого. Кроме того, он получил 3 318 лет лишения свободы за покушение на жизнь 59 человек.353
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