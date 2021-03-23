Полуголый мужчина открыл огонь по людям в очереди на вакцинацию: подробности бойни в Колорадо

В понедельник, 22 марта, в городе Боулдер, штат Колорадо, неизвестный открыл стрельбу в супермаркете и убил 10 человек, в том числе полицейского. Бойня началась в 14:30 по местному времени. Преступник использовал полуавтоматическую винтовку типа AR-15. По свидетельству очевидцев, он успел произвести не менее 30 выстрелов.

Мужчина открыл огонь сначала возле медицинского пункта в супермаркете King Soopers, где стояла очередь желающих сделать прививку против коронавируса. Первой жертвой преступника стала женщина. Люди бросились врассыпную, пытаясь спрятаться где только можно.

Помешать убийце попытался Эрик Толли, прослуживший в местной полиции более 11 лет. Как заявила шеф полиции Боулдера Марис Герольд, 51-летний офицер совершил героический поступок. Ценой собственной жизни он спас десятки других.

Полицейский Эрик Толли ценой своей жизни спас десятки других

Толли дал своим коллегам время на то, чтобы окружить супермаркет. Прибыли агенты ФБР и спецотряд по борьбу с терроризмом SWAT. В операции участвовали три вертолета.

Убийца отказался сдаться и оказал сопротивление. В результате он был ранен в ногу. Местные телеканалы показали, как из супермаркета вывели полуголого лысого мужчину с бородой. Его правая нога была в крови. Мотивы преступника пока не называют.

Это уже второе массовое убийство в США за последнюю неделю. 16 марта в Атланте (штат Джорджия) и его пригороде 21-летний Роберт Лонг застрелил восемь человек в трех спа-салонах. Шесть из его жертв — женщины азиатского происхождения. Лонг был арестован полицией после длительной автомобильной погони.

В США почти ежедневно происходят инциденты со смертельным исходом, в которых было задействовано огнестрельное оружие. Управление здравоохранения CDC в своей последней статистике зафиксировало 39 тысяч 740 смертей в 2018 году от огнестрельного оружия в стране. Это более 100 смертей в день.

Штат Колорадо не является исключением. Здесь произошли два громких массовых убийства в истории Соединенных Штатов. 20 апреля 1999 года Эрик Харрис и Дилан Клиболд устроили бойню в школе «Колумбайн» в округе Джефферсон. Два старшеклассника убили 12 детей и учителя и ранили еще 23 человека. Эрик и Дилан покончили с собой, когда прибыла полиция.

20 июля 2012 года 24-летний Джеймс Холмс расстрелял зрителей в кинотеатре в городе Орора во время показа фильма «Темный рыцарь: Возрождение легенды» о Бэтмене. Были убиты 12 человек, 58 получили ранения. В числе жертв оказался трехмесячный ребенок. Холмс пытался выдать себя за психически больного, но присяжные признали его вменяемым. Его приговорили к 12 пожизненным заключениям без права на условно-досрочное освобождение — по одному сроку за каждого убитого. Кроме того, он получил 3 318 лет лишения свободы за покушение на жизнь 59 человек.

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