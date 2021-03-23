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Мир

Российские военные погибли из-за инцидента с бомбардировщиком

13:28 23 марта 2021
Ту-22М3

В России на аэродроме под Калугой погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3.

Как сообщает «Интерфакс», в российском Минобороны подтвердили гибель летчиков, упомянув о нештатной ситуации.

Отмечается, что перед вылетом в самолете нештатно сработала система катапультирования, в результате чего три члена экипажа получили смертельные травмы. «Из-за недостаточной высоты для раскрытия парашютов три члена экипажа при приземлении получили травмы несовместимые с жизнью», — отметили в российском МО.

Напомним, что зимой этого года под Санкт-Петербургом произошла авиакатастрофа — самолет Piper PA-28 Cherokee разбился после столкновения с другим самолетом — Cessna-150. Первому удалось благополучно сесть с мелкими повреждениями, а второй рухнул на землю. В упавшем летательном аппарате находились трое взрослых и ребенок. Все взрослые погибли, ребенка увезли в больницу с травмами.

А прошлой осенью в Тверской области России потерпел крушение военный истребитель Су-30. Экипажу удалось катапультироваться.

Фото Ту-22МЗ из Википедии.

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