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«Ему это не нравится»: появились подробности вакцинации Путина

12:29 23 марта 2021
Путин

Президент России Владимир Путин заявлял, что вакцинируется против коронавируса российским препаратом, однако не будет делать это «на камеру».

Как сообщает «Медуза», ответ на вопрос корреспондента «ВВС» о том, почему Путин не хочет делать этого публично, дабы увеличить доверие к препарату, дал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Президент и так, вы видите, достаточно значительную часть своего рабочего времени посвящает мероприятиям, беседам, совещаниям, связанным с вакцинацией, с производством вакцин, и так далее и тому подобное. Поэтому для пропаганды вакцин делает очень много и так. А что касается вакцинации под камеры, ну, он никогда не был сторонником, ему это не нравится», — сказал Песков.

«Просто мы понимаем, что иногда одна фотография сильнее тысячи слов…» — заметил корреспондент. «Ну, значение слов тоже не нужно умалять», — отреагировал Дмитрий Песков.

Напомним, что в декабре прошлого года Путин объяснял, почему до сих пор не вакцинировался российским препаратом. Он заявил, что людям старше 60-ти лет этот препарат «пока не подходит».

Фото с сайта Кремля.

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