Американец потерял на улице лотерейный билет с выигрышем в миллион долларов, но потом чудом нашел его

Ник Слэттен, житель городка Спарта в американском штате Теннесси, в один день испытал бурю разнообразных эмоций. Как сообщает издание New York Post, мужчина купил лотерейный билет в одном из местных магазинчиков. А через несколько дней, после розыгрыша в Tennessee Lottery, сверил номера и обнаружил, что выиграл 1,18 миллиона долларов.

«Я был потрясен. Не мог в это поверить. Даже выразить не могу», — говорит Слэттен.

Счастливый потенциальный миллионер бросился на работу к своей невесте Мишель, чтобы поделиться радостной новостью. Затем он ездил по городу по делам — в том числе подбросил своего брата к магазину автомобильных запчастей. Примерно через час Слэттен понял, что выигрышный билет он потерял. «Я нигде не мог его найти», — рассказывает он.

Ник испытал приступ паники, но решил не сдаваться. Он повторил свой путь в обратном порядке. И обнаружил билет на парковке возле магазина запчастей. Он лежал на земле возле водительской дверцы какой-то подъехавшей сюда машины.

«Это билет на миллион долларов, а кто-то просто перешагнул через него», — заметил Слэттен.

Ник и его невесте собираются продолжать работать. Они намерены купить себе дом, новые машины и удачно инвестировать остаток средств.

Представители «Лотереи Теннесси» советуют победителям подписывать выигрышные билеты, чтобы на них не мог претендовать никто другой в случае потери или кражи.

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Фото Tennessee Education Lottery

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