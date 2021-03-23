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Мир

Катастрофический моральный провал: ВОЗ раскритиковал богатые страны за ситуацию с вакцинами

8:12 23 марта 2021
вакцинация

Распределение вакцин от коронавируса в мире неравномерное. Богатые страны активно проводят вакцинацию в то время, когда бедным странам не хватает препаратов для прививок. Об этом на брифинге ВОЗ заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус.

По его словам, разрыв между количеством прививок в богатых и бедных странах растет каждый день.

Гебреисус назвал отсутствие равных возможностей в доступе к вакцинам от коронавируса среди стран мира — «катастрофическим моральным провалом».

Глава ВОЗ подчеркнул, что богатые страны уже вакцинируют молодых и здоровых людей. Это происходит за счет жизней медработников, престарелых и других групп риска в других государствах. Он призвал сделать срочные шаги для обеспечения равномерного распределения вакцин.

По информации сайта worldometers.info, в мире на утро 23 марта, количество случаев заражения коронавирусом превышает 124 миллиона, зафиксировано более 2,7 миллионов смертей вследствие пандемии.

Напомним, в Украине на этой неделе должен начаться второй этап вакцинации от COVID-19. На утро 22 марта в нашей стране с начала кампании по вакцинации привито около 114 тысяч человек.

Фото iz.ru/

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